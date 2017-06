DP-Putsch in Leudelingen

Der ehemalige Bürgermeister Rob Roemen würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen. Seine Philosophie, mit der er immer wieder dafür plädierte, dass der Gemeinderat in der kleinen Ortschaft, wo noch immer nach dem Majorz-System gewählt wird, parteienübergreifend funktionieren müsste (was dann auch während zwei Legislaturperioden der Fall war), müsste sich verraten fühlen.

Liste 1

Die Kandidaten von „D’Equipe vun der

Buergermeeschtesch“:

Diane Bisenius-Feipel (37), Tom Berend (40), Joël Duhr (55), Marc Feyereisen (61), Raphaël Gindt (24), Christiane Schmit-Hansen (38), Carlo Reckel (39), Jean-Paul Sunnen (59), Norbert Wampach (57)



Liste 2

Die Kandidaten von

„Zesumme fir Leideleng“:

Patrick Calmus (49), Guy Folschette (51), Siobhan Harris-Ronan (46), Marcel Jakobs (62), Lou Linster (25), Marta Manucci (47), Lucie Morel (30), Jean-Pierre Roemen (20), Marc Schartz (40).

Bereits vor Monaten war abzusehen, dass zwei Mitglieder des noch amtierenden Gemeinderats (Jakobs und Calmus), die bisher alle Projekte des Schöffenrats durchgewinkt hatten, eine Liste aufstellen wollten, auf der einzig und allein Mitglieder der DP figurieren sollten. Es ging dabei, so sieht es nach der Publizierung der Liste „Zesumme fir Leideleng“ aus, um die Nicht-Wiederwahl der Bürgermeisterin Diane Bisenius-Feipel und der Schöffenratsmitglieder Eugène „Ulli“ Halsdorf und Victor Christophe.

Aufhänger für diese Kampagne war ein Nachbarschaftsfest in Leudelingen, zu dem in früheren Zeiten die Gemeindeverwaltung die direkten Nachbarn des Rathauses einlud und dabei als Gastgeber auch für die Beköstigung aufkam. Was ehedem stinknormal war und niemanden auf die Barrikaden trieb. Doch diesmal war alles anders: Die DP-Mitglieder auf der Dissidenten-Liste warfen dem Schöffenrat in einem Schreiben an Innenminister Dan Kersch vor, „öffentliche Gelder veruntreut zu haben“ und forderten von ihm entsprechende Maßnahmen. Sie werden dabei von der DP-Zentrale unterstützt, die auch ein Teil des kommunalen Wahlkampfes fördern will. Pikantes Detail am Rande: Zu dieser Mannschaft gehört auch Rob Roemens Sohn Jean-Pierre.

Nachdem die Mannschaft „Zesumme fir Leideleng“ ihre Kandidaten präsentiert hatte, stellte die Bürgermeisterin Diane Bisenius-Feipel unter der Bezeichnung „D’Equipe vun der Buergermeeschtesch“ jetzt ihre eigene Kandidatenliste vor, auf der man die Namen von fünf austretenden Gemeinderatsmitgliedern vermisst (Halsdorf, Kauffmann und Christophe aus Alters-, Ramirez und Loess aus anderen Gründen). Die Kandidaten auf dieser Liste betreten zwar politisches Neuland, doch sind sie nach Aussagen von Ulli Halsdorf in der örtlichen Vereinswelt bestens integriert. Auch wenn das Geschehen in Leudelingen an eine „Clochemerle“-Geschichte erinnert, so wird die kommende Wahl einen Riss in einer Gemeinde darstellen, in der bisher vollste Harmonie und Einstimmigkeit im Gemeinderat herrschte.