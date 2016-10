Wie wollen Sie, dass Luxemburg wächst?

Bei allen drei Veranstaltungen ist Publikum zugelassen und erwünscht, die Einschreibungen erfolgen online. Bei den beiden landesplanerischen Veranstaltungen des Nachhaltigkeitsministeriums ist am Ende jeweils eine Frage-Antwort-Runde mit dem Publikum vorgesehen, auf die Vorstellung der Rifkin-Studie folgt sogar ein "face-à-face" mit dem Publikum.

Einschreibungen



Für die beiden Events vom 7. und 10. November kann man sich online einschreiben auf:



Diese beiden Veranstaltungen werden auch in einem Livestream gezeigt auf www.gouvernement.lu und www.mddi.lu. Am 7.11. im großen Hörsaal der Uni auf Belval ist Platz für maximal 750 Personen, am 10.11. im europäischen Tagungszentrum auf Kirchberg können sich maximal 500 Personen anmelden.



Am 14. November wird die Rifkin-Studie in der Luxexpo vorgestellt. Einschreibungen hier über die Internetseite: Für die beiden Events vom 7. und 10. November kann man sich online einschreiben auf: events.dater.lu Diese beiden Veranstaltungen werden auch in einem Livestream gezeigt aufund. Am 7.11. im großen Hörsaal der Uni auf Belval ist Platz für maximal 750 Personen, am 10.11. im europäischen Tagungszentrum auf Kirchberg können sich maximal 500 Personen anmelden.Am 14. November wird die Rifkin-Studie in der Luxexpo vorgestellt. Einschreibungen hier über die Internetseite: imslux.lu . Für dieses Event ist keine maximale Teilnehmerzahl angegeben. clc

Am 7. November (montags) geht es um 16.00 Uhr im großen Hörsaal der Universität auf dem Campus Belval los. Dort findet eine Debatte mit Experten und den sog. "forces vives" der Nation statt. Es nehmen folgende Organisationen teil: Caritas, CGFP, CGJL (Jugendkonferenz), CLC (Handelsverband), Handwerkerverband, Fedil, LCGB, Mouvement écologique, OGBL, Solep ("Société luxembourgeoise pour l’évaluation et la prospective") und das Syvicol.

Nach einer Einleitung des zuständigen Ministers François Bausch sind 2.15 Stunden für die Debatte vorgesehen. Für die Frage-Antwort-Runde ist eine halbe Stunde vorgesehen, die Veranstaltung soll um 19.30 Uhr enden.

Die Veranstaltung am 10. November (donnerstags) startet um 19.00 Uhr im europäischen Tagungszentrum (ECCL) auf Kirchberg und soll bis 22.00 Uhr dauern.

Auch hier gibt es eine Einleitung von François Bausch; es folgt ein politisches Rundtischgespräch mit Bausch sowie seinen Ministerkollegen Etienne Schneider (Wirtschaft), Pierre Gramegna (Finanzen), Marc Hansen (Wohnungsbau) und Staatssekretär Camille Gira aus dem Nachhaltigkeitsministerium. Komplettiert wird die Runde mit drei Abgeordneten der Nicht-Regierungsparteien, und zwar CSV-Fraktionschef Claude Wiseler, sowie Gast Gibéryen (ADR) und David Wagner (Déi Lénk). Eine halbe Stunde Fragen aus dem Publikum schließen diesen Abend ab.

Die dritte Veranstaltung am 14. November (montags) ist eingebettet in das jährliche "Luxembourg Sustainability Forum", das ab 9.00 Uhr morgens in den Luxexpo-Hallen auf Kirchberg stattfindet. Die Regierung hatte bekanntlich den US-Ökonom, oder auch Visionär, Jeremy Rifkin mit einer Studie über die "Dritte industrielle Revolution" in Luxemburg beauftragt. Diese wurde durchgeführt in einer Partnerschaft von Wirtschaftsministerium, Handelskammer und IMS Luxemburg (Veranstalter des Forums).

Jeremy Rifkin selbst wird die Ergebnisse der Studie vorstellen, sein halbstündiger Vortrag beginnt um 9.20 Uhr. Anschließend wird Wirtschaftsminister Etienne Schneider das Wort ergreifen, gefolgt von Carlo Thelen, Direktor der Handelskammer. Um 10.15 Uhr wird der Kurzfilm "Au coeur du changement" gezeigt.

Ab 10.45 Uhr ist dann das Publikum gefragt unter dem Titel: "Face-à-face: La société luxembourgeoise pose ses questions". Befragt werden können Jeremy Rifkin, Etienne Schneider, Michel Wurth als Präsident der Handelskammer und Christian Scharff, der Vorsitzende des Veranstalters "Inspiring More Sustainability" Luxemburg.