Rat der Luxemburger Sprache nimmt Arbeit auf

Zentrale Mission des CPLL ist die Untersuchung, Beschreibung und Verbreitung der luxemburgischen Sprache. Zudem soll der Rat die Koordination bei der Ausarbeitung des "Lëtzebuerger online Dictionnaire" ( LOD ) übernehmen.

Auf Anfrage des Kultur- und des Bildungsministeriums soll der CPLL auch Stellung zu verschiedenen Problematiken beziehen, die im Zusammenhang mit der luxemburgischen Sprache auftauchen könnten, wie z.B. die Frage wie luxemburgisch an den Schulen gelehrt werden sollte.

In Zukunft werde sich auch eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungseinrichtungen gewünscht, die die sprachliche Situation in Luxemburg untersuchen, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung.

Laut der Mitteilung setzt sich der CPLL wie folgt zusammen:

Marc Barthelemy, professeur attaché au ministère de l‘Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (président);

Alain Atten, historien et linguiste;

Claude Bache, théologien, membre du service de traduction de la bible en luxembourgeois, président Aktioun Lëtzebuergesch;

Angèle Gaasch, enseignante de langue luxembourgeoise à l’Institut national des langues;

Peter Gilles, professeur en linguistique à l’Institut de langue et de littératures luxembourgeoises (uni.lu);

Claude Kremer, employé de l’Etat au Centre national de littérature;

Pierre Reding, premier conseiller de gouvernement au ministère de l‘Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse;

Lex Roth, premier conseiller de gouvernement honoraire, Aktioun Lëtzebuergesch;

Nora Si Abderrahmane, attaché au ministère de la Culture;

Helmuth Sperl, employé de l'État au ministère de la Culture (LOD);

Myriam Welschbillig, traductrice.