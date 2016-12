Gemeinsame Verteidigung des Luftraums

Das entsprechende technische Abkommen des „Renegade“-Vertrags wurde am Mittwoch, 21. Dezember 2016, von den Kommandanten der belgischen und niederländischen Luftwaffe sowie dem luxemburgischen Botschafter in Den Haag, Pierre-Louis Lorenz, unterschrieben. In der Praxis werden sich die Belgier und Niederländer alle vier Monate bei der Aufgabe ablösen. Ab dem kommenden 1. Januar werden zwei belgische F16-Kampfflugzeuge den Luftraum kontrollieren, am 10. Mai übernehmen die Niederländer. Das „Renegade“-Abkommen wurde am 4. März 2015 in Den Haag unterschrieben. Das Abkommen wurde als wichtiger Schritt in Richtung einer gemeinsamen europäischen Verteidigung gesehen.