"Das Herz der Luxemburger unter Aufsicht"

"Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Luxemburg seit den letzten zwei Jahrzehnten. Sie sollen für mehr als 30% der Todesfälle bei Frauen und Männern verantwortlich sein", schreibt das LIH in seiner Pressemitteilung. Und weiter: "Forscher sind der Meinung, dass 80 % der Todesfälle auf 'beeinflussbare' Risikofaktoren zurückzuführen sind, also verhindert werden können. Man muss diese Risikofaktoren aber erst mal alle kennen … Dies versucht das Luxembourg Institute of Health (LIH) … mit der Hilfe der Einwohner Luxemburgs! Die Operation 'ORISCAV-LUX 2 Studie' läuft!"

Zu diesem Zweck gibt es am Montag also eine Sensibilisierungsaktion. Das LIH organisiert von 12.00 bis 14.00 Uhr eine Einführung in Meditations- und Entspannungstechniken unter freiem Himmel im Park der Coque auf Kirchberg. Aktivitäten dieser Art reduzieren Stress, der mitunter verantwortlich für Bluthochdruck ist. Die LIH-Experten werden vor Ort Blutdruckmessungen vornehmen und die Fragen der Teilnehmer rund um kardiovaskuläre Risiken und natürlich rund um die Studie "ORISCAV-LUX 2" beantworten.

Die Aktion ist kostenlos und richtet sich an jeden. Alle Teilnehmer werden mit einem kostenlosen Picknick versorgt.