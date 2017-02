Verwirrung in Betzdorf um neue Polizeiwache

Im Rahmen der Neuordnung der Polizeikommissariate gibt es Verwirrung bei den Gemeindeverantwortlichen der Gemeinde Betzdorf. Sie sollen aus der Presse erfahren haben, dass nun nicht nur die Kommissariate Niederanven und Roodt/Syr zusammengelegt werden, sondern auch das Kommissariat Moutfort in das geplante "Kommissariat Syrdall" integriert werden soll.

Zudem soll nun nicht mehr Roodt/Syr als Hauptsitz dieses Kommissariats dienen sondern Niederanven. Dies geht aus einer parlamentarischen Anfrage des CSV-Abgeordneten Léon Gloden an den Minister für innere Sicherheit, Etienne Schneider hervor.

Die Gemeindeverantwortlichen würden sich laut Gloden darüber sehr erstaunt zeigen, da sie dies zum einen aus der Presse erfahren haben und zum anderen, weil diese Entscheidung nicht im Vorfeld mit ihnen besprochen wurde.

Der Minister Etienne Schneider bestätigte in seinem Antwortschreiben, dass es nicht nur zwei, sondern drei Gemeinden sind, die zum "Kommissariat Syrdall" zusammengelegt werden sollen. Dies habe man im Laufe der Arbeiten zur territorialen Reform der Polizeidienste zusammen mit der Polizeispitze und den zuständigen Gemeindeverantwortlichen in "etlichen Gesprächen ins Auge gefasst", so Schneider.

Die Gemeinden die schließlich in dieses Projekt mit eingebunden seien, sind laut Schneider, Betzdorf, Contern, Niederanven, Sandweiler und Schüttringen. «Die Gemeinden Biwer und Flaxweiler würden nach Inkrafttreten der Polizeireform dem Kommissariat Grevenmacher angegliedert werden», heißt es im Antwortschreiben.

Die neue Zusammensetzung habe das "operative Zentrum des abzudeckenden Territoriums" verschoben und somit sei die Gemeinde Niederanven nun die "bevorzugte Alternative" für den Hauptsitz des "Kommissariats Syrdall", so Schneider weiter.

Etienne Schneider zufolge seien die Gemeindeverantwortlichen der Gemeinde Betzdorf am 4. Juli 2016 über dieses Vorhaben informiert worden. Außerdem habe sich Schneider schriftlich im Dezember 2016 an den Bürgermeister von Betzdorf gewendet um ihn über die Entscheidung zu informieren, dass man die Gemeinde Niederanven als Hauptsitz des Kommissariats bevorzuge.

Der Nachteil an dem Ganzen ist jedoch, dass die Gemeindeverantwortlichen bereits Pläne für ein gemeinsames Einsatzzentrum für Polizei und Rettungsdienste ausgearbeitet hatten. Da diese Planungsarbeiten jedoch nicht vom Ministerium für innere Sicherheit in Auftrag gegeben wurden, werden der Gemeinde die bisherigen Kosten für die Planung nicht zurückerstattet, bestätigt Etienne Schneider.