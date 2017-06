Als Hendrix in Luxemburg seine Zeche nicht zahlte ...

Über den deutschsprachigen Rundfunksender RTL laufen die aktuellen Musikhits von The Who, The Beatles, The Rolling Stones, Baez, Donovan, Dylan & Co. Diese haben längst ihre Fangemeinden und ersetzen die Blacks und Torrianis, die Valentes und Myhres.

Popmusik siegt über Schlager: Blues, Country und Rock sind im Radio auf dem Vormarsch. Männer verzichten auf den Schnitt von Haupthaar und Bart. Bei beiden Geschlechtern wuchert der übrige Haarbestand ohnehin noch in vollkommener Freiheit. Präsentiert werden die "Hitparaden" von Moderatoren einer "neuen" Art, die "innovatives Radio" machen, sehr "nah" an den Hörern und "offen" für deren Anliegen. Wenn auch nur oberflächlich und quotenberechnend.

Einer von ihnen ist Frank Elstner, am 19. April 1942 im österreichischen Linz geboren. Er gilt als Erfinder etlicher erfolgreicher späterer TV-Shows und lebte viele Jahre über in Luxemburg in Senningerberg. In einem Spiegel-Interview anlässlich seines 60. Geburtstags im Jahr 2002 liest man: "Ich war ein nicht ganz unbekannter Discjockey bei Radio Luxemburg und hatte dadurch unvergessliche Erlebnisse. Bei mir zu Hause hat Jimi Hendrix Gitarre gespielt. Er war drei Tage in Luxemburg, und abends war er allein. Da sind wir losgezogen, und das endete irgendwann bei mir zu Hause."

Diese jahrzehntealten Erinnerungen gehen ebenfalls auf 1967 zurück, gut zwei Monate vor dem legendären Monterey-Festival. Fest steht: Der Mitbegründer des "Klub 27" war tatsächlich mal hier. Allerdings verbrachte er nur einen Abend im Land.

Der Über-Gitarrist reiste am 20. März von London kommend über Findel nach München. Er gab RTL (dem englischsprachigen Programm) ein Interview, trieb sich den Abend über mit seinen Bandmitgliedern in einer Bar rum und reiste anschließend, am 21. März, weiter zu einem Konzert in die bayrische Landeshauptstadt.

So steht’s jedenfalls in der offiziellen Hendrix-Biografie. Über die vermeintlichen Abende mit Elstner findet man dort nichts ... Einige Quellen erwähnen jedoch, dass die Band die Rechnung im Lokal nicht begleichen konnte: "The band ran up a bar bill of £2.5 shillings, ($6.21), which they were unable to pay" ("Die Band musste eine Rechnung in Höhe von £2,5 Schilling, ($6,21) bezahlen, wozu sie aber nicht fähig war").