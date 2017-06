Neue Partnerschaft mit DHL

Ab dem 19. Juni 2017 wird die Post-Niederlassung am hauptstädtischen Bahnhof zum ersten „DHL Express Service Point.“ Im Verlauf der nächsten Wochen wird dies auch für sechs weitere Postfilialen gelten, schreibt die Luxemburger Post am Donnerstag in einer Pressemeldung.

Dank dieser Angebotserweiterung bieten Post Luxembourg und DHL Express ihren Kunden künftig noch mehr Auswahloptionen beim Eilversand von Paketen und Dokumenten, so die Begründung. Weltweite Eilsendungen sollen so noch schneller werden.

Diese Partnerschaft fügt sich nahtlos in die Strategie von POST Courrier und DHL Express ein, unablässig neue und innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, schreibt die Post. Damit biete sie einerseits ihren Kunden mehr Service und sorgt zudem dafür, den Rückgang der traditionellen Postsendungen zumindest teilweise auszugleichen.

Wer den neuen Service in Anspruch nimmt, hat die Wahl zwischen 6 verschiedenen Eilsendung-Varianten, je nach Format und Zielort. Die Verpackung ist dabei im Preis inbegriffen. Zudem garantiert ein hoch performantes Track-and-Trace-System zu jeder Zeit eine zuverlässige und genaue Sendungsverfolgung.

Bei den sechs weiteren Filialen handelt es sich um die Post-Niederlassungen Luxemburg-Zentrum, Esch-sur-Alzette, Dudelange, Bascharage-Cactus, Mersch und Ettelbrück.