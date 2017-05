Was Luxemburgs Politiker zum Macron-Sieg sagen

Etienne Schneider ist "natürlich erleichtert" über den deutlichen Sieg Emmanuel Macrons. Trotzdem gebe es "im Programm des überzeugten Europäers Macron eine Reihe Sachen, die nicht vereinbar sind mit meinen eigenen politischen Ansichten", so Schneider. Der Wirtschaftsminister zählt dazu etwa die Ankündigung des künftigen französischen Staatsoberhauptes, im öffentlichen Dienst massiv Stellen abzubauen.

Das allgemeine Ergebnis des "Parti socialiste" (PS) betrübt den Luxemburger Sozialisten zwar, überrascht hat es ihn aber nicht. "Ich war nie überzeugt vom Programm Benoît Hamons und auch nicht wirklich von seiner Person selbst", sagt Schneider. Wie es mit dem PS nun weitergeht, vermag Schneider nicht vorauszusagen. "Der PS befindet sich in einem Loch. Ob er da wieder herausfindet? Ich weiß es nicht." Frankreich, so Schneider, "reicht es mit dem bipolaren System" aus Konservativen und Sozialisten.

Felix Braz sieht den „deutlichen Sieg“ Emmanuel Macrons auch als Sieg "für die Werte, die die französische Republik auszeichnen". Mit Macron sei es möglich, so hofft der Grünen-Politiker, "Europa wieder zu dynamisieren". Der Justizminister sagt aber ganz klar, dass das Ergebnis von gestern Macron einen Auftrag für die kommenden fünf Jahre mit auf den Weg gebe, nämlich den, dass es bei "den nächsten Wahlen im Jahr 2022 ein Resultat des Front National gibt, das niedriger ausfällt". Im Hinblick auf Europa wundert sich Braz, dass Macron oft "einseitig als ultraliberaler Politiker" dargestellt werde.

Dabei habe sich Macron , was Braz gefällt, wiederholt gegen eine zu rigide monetäre und Finanzpolitik in Europa ausgesprochen. Natürlich gebe es Punkte in Macrons Programm, denen er nicht zustimmt, sagt Braz. "Aber heute hätte ich ohne jeglichen Gewissensbisse Macron gewählt."

Claude Wiseler ist "erleichtert, dass das, was man erwartet hat, auch eingetroffen ist". Was den Mann, der die CSV im kommenden Jahr in Luxemburg in die Wahlen führen wird, besorgt, sind die vergangenen beiden Wochen des Wahlkampfes in Frankreich. "Wenn ich an die letzten 14 Tage zurückdenke, macht es mich traurig, was für ein Bild die Politik dabei abgegeben hat." Wiseler meint damit die aggressive Tonart, die Polemisierung, die Le Pen in die Diskussion eingebracht hat und die "sicher kein Mittel ist, um der grassierenden Politikverdrossenheit beizukommen".

Wiseler bedauert, dass die Politik in Frankreich alles vermissen habe lassen, was sie eigentlich ausmachen sollte, nämlich "ein Bild von Respekt und auch von Größe abzugeben". Wiseler hofft , dass "bei der ’dritten Runde‘ der Wahlen ein Frankreich herauskommt, das regierbar ist". Denn "das Letzte, was wir in Europa brauchen, ist ein instabiles Frankreich". Aber erst einmal heiße es abwarten. "Ich will Macron eine Chance geben", sagt Wiseler, "denn er ist eine Chance für Frankreich".

"Natürlich war es eine harte zweite Wahlrunde für die Franzosen", sagt David Wagner, "vor allem für die populären Klassen, die arbeitenden Menschen". Denn beide Kandidaten, Macron wie Le Pen, hätten ein Programm gehabt, "das sich gegen diese Menschen richtet", so der Abgeordnete von "Déi Lénk". Natürlich sei es gut, dass Le Pen nicht Präsidentin wird, sagt Wagner. "Aber Faschismus bekämpft sich durch sozialen und demokratischen Fortschritt – und Macron hat bislang für nichts von beidem gestanden".

Darüber hinaus sei Macron "sehr schlecht" gewählt worden, so Wagner. "Ein Stuhl hätte gegen Le Pen gewonnen!" Die kommenden Parlamentswahlen in Frankreich erwartet auch Wagner mit Spannung. Der Linkspolitiker geht davon aus, dass sich viele Politiker aus den traditionellen Parteien Macrons Bewegung anschließen werden. "Was ja auch kein Wunder wäre", sagt Wagner, "sie sind sich in ihrer neoliberalen Politiker ja alle eins".