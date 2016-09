Frau erleidet schwere Kieferverletzung

"Op der Sterz" in Fentingen sitzen am Samstagabend mehrere Menschen auf einer Terrasse eines Privathauses. Plötzlich bricht eine Frau blutend zusammen. Sie hat eine klaffende Wunde an der Wange.

Einer der Gäste hatte kurz zuvor ein Zischen gehört. Schnell ist klar, die Frau wurde durch eine Kugel verletzt. Laut einem Augenzeugen vor Ort wurde durch die Kugel der Kiefer sowie Zähne der Frau zertrümmert. Sie kommt nach der Erstversorgung vor Ort per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Belgien.

Ermittler der Polizei übernehmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Sie haben einen Verdacht. In einem Waldstück bei Fentingen wird an diesem Abend eine Jagd abgehalten. Die Waffen und Munition werden für die Ermittlungen beschlagnahmt.

Die Fédération St-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FHCL) meldet sich am Montag zu Wort. "Wir bedauern, dass so etwas passiert ist," so FHCL-Sprecher Marc Glesener gegenüber dem Tageblatt. Jetzt gelte es die Ergebnisse der Ermittlungen der zuständigen Behörden abzuwarten, betont er.

"Im Jagdregelwerk gibt es keine genaue Bestimmung, auf welcher Entfernung eine Treibjagd von einem Wohngebiet stattfinden darf", sagt Glesener auf Nachfrage. Die Sicherheitsbestimmungen sehen aber vor, dass nicht in die Richtung eines nahen Wohngebietsbiets geschossen werden darf. Jeder Jäger ist für seine Waffe und Munition verantwortlich, betont er.

Gleichzeit weist er darauf hin, dass es immer sogenannte Querschläger geben kann. Unfälle sind trotzdem sehr selten, unterstreicht der Pressesprecher.

Vor knapp drei Jahren hatte sich im Raum Lellingen ein tödlicher Jagdunfall ereignet. Ein damals 77-jähriger Jäger kletterte unter einem Zaun durch. Dabei löste sich ein Schuss. Der Mann wurde tödlich am Kopf getroffen.