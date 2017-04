Arbeitslosenzahlen: seit 27 Monaten rückläufig

Zuletzt bei 6,0% hatte die Arbeitslosenquote in Luxemburg im April 2012 gelegen. In absoluten Zahlen waren das vor fünf Jahren 14.702 Menschen gewesen.

Wie die Arbeitsmarktverwaltung ADEM in ihrer Pressemitteilung schreibt, sei der Monat März 2017 der 27. Monat in Folge, in dem die Arbeitslosenzahlen zurück gehen würden. Die "Serie" hätte demnach im Januar 2015 begonnen, als die Quote noch bei 7,0% lag und in absoluten Zahlen 18.162 Menschen bei der ADEM eingeschrieben waren.

Der Vergleich zum Vormonat: im Februar hatte die Quote bei 6,1% gelegen, vor einem Jahr hatte sie 6,5% betragen. Wie die ADEM weiter schreibt, wäre der neuerliche Rückgang – auf ein Jahr gesehen – u.a. den "schwächeren" Eingeschriebenen zugute gekommen, mit einem Rückgang von 7,6% bei den Arbeitnehmern mit gesundheitlichen Problemen, einem Rückgang von 7,4% bei den wenig Qualifizierten und mit einem Rückgang von 7,2% bei den Langzeitarbeitslosen (länger als ein Jahr eingeschrieben).

Den Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit hatte Arbeitsminister Nicolas Schmit am 10. April in einem-Interview bekanntlich als eine seiner derzeitigen Prioritäten ausgegeben, mit u.a. in Kürze dem Start eines Pilotprojekts in den Gemeinden im Süden des Landes.

Im Vergleich zum Vormonat (Februar 2017) lesen sich die Zahlen der Langzeitarbeitslosigkeit denn auch nicht ganz so rosig wie im Jahresvergleich: 7.425 Menschen waren im März länger als ein Jahr bei der ADEM eingeschrieben (7.680 im Februar). Der Stand vom März entspricht damit 45,1% aller eingeschriebenen Arbeitslosen (44,6% im Februar). Weit mehr als die Hälfte dieser Betroffenen (5.097 - im Februar 5.225) ist bereits mehr als zwei Jahre arbeitslos.

Die Zahl derjenigen, die von einer Beschäftigungsmaßnahme profitieren, lag zum 31. März bei 5.374 Personen. Dies sind 2,3% weniger als im März 2016.