Zeugen gesucht nach Tritten gegen Kopf

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein junger Mann bei einer Schlägerei schwer verletzt. Auf einen Schlag ins Gesicht hin fiel das Opfer zu Boden. Ein oder mehrere Täter traten den am Boden liegenden Mann mit Füßen gegen den Kopf. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf.

Bei den Tätern soll es sich um eine Gruppe von fünf Männern handeln. Sie sprachen Luxemburgisch. Ort des Geschehens war die rue de Bouillon in Hollerich. Die Schlägerei soll sich vor der dortigen Diskothek zugetragen haben. Die Tat ereignete sich zwischen 5.30 und 6.00 Uhr am frühen Sonntagmorgen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Bei zweckdienlichen Informationen bitte die Polizei unter der Nummer 4997-4500 kontaktieren.