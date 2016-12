Wertvolle Wein-Rarität gestohlen

Aus der Vinothek in Bernkastel-Kues ist die älteste und wertvollste Flasche Wein gestohlen worden. Die 0,75-Liter-Flasche Longuicher Herrenberg Riesling Auslese aus dem Jahr 1937 wurde am Sonntag aus einer Vitrine im Gang zwischen zwei Weinkellern entwendet, teilte die Polizei am Abend mit.

Der oder die Täter öffneten demnach mit Gewalt das Vorhängeschloss ließen die Rarität zwischen 11.00 und 14.45 Uhr mitgehen. Den Wert des Sammlerstücks bezifferten die Eigentümer laut Polizei mit 1250 Euro.

Der Weinkeller ist videoüberwacht. Die Polizei wertet derzeit die Aufnahmen aus. Hinweise zum Verbleib der grünen Glasflasche nimmt die Polizei unter 0049 6531 95270 entgegen. Die Mosel Vinothek ist nach eigenen Angaben die größte Vinothek für Moselriesling.