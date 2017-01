Hunderte Bäume müssen weichen

In sieben Minuten vom Kirchberg bis zum Flughafen Findel mit der Tram, heißt es in einer parlamentarischen Antwort von Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng) an den CSV-Abgeordneten Marcel Oberweis.

Dafür müssen allerdings hunderte Bäume des Mischwaldes entlang der Autobahn A1 in Richtung Trier weichen. Bausch spricht von rund 3, 5 Hektar. Das entspricht fünf Fußballfelder. Dafür soll es aber sogenannte Kompensationsmaßnahmen geben. Will heißen, Bäume werden gepflanzt. Details dazu sind noch nicht bekannt.

Die doppelspurige Tramstrecke wird rund vier Kilometer entlang der A1 verlaufen, heißt es weiter. Mit rund 70 Stundenkilometer wird die Strecke zwischen Kirchberg und Flughafen in sieben Minuten zurückgelegt.

Kurz hinter dem Kirchberg an der Kreuzung zwischen A1 und A7 in Richtung Norden wird die Trasse über eine neue Brücke führen, anschließend geht es am Waldrand entlang der Autobahn bis zu einer Unterführung unter der N1 bis zur Haltestelle am P+R Héienhaff wenige Meter neben dem Flughafen.

Um 2020 soll die Verbindung stehen. Derzeit werden auf dem Kirchberg fleissig Schienen verlegt. Am Boulevard Konrad Adenauer/Boulevard J. F. Kennedy, rue Erasme/Boulevard J. F. Kennedy und der Kreisverkehr Serra wächst Tag für Tag die Tramtrasse. Ende des Jahres wird der erste Abschnitt zwischen Luxexpo und Roter Brücke fertig sein.