LTL-Schüler für den guten Zweck

Haben Sie schon von der Make-A-Wish-Foundation gehört? Dabei handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein, dessen Ziel es ist, die größten Wünsche von lebensbedrohlich erkrankten Kindern zu erfüllen. „Wir gestalten Wunscherlebnisse, welche die Vorstellung der Kinder übertreffen“, heißt es in der Missionserklärung der Stiftung: „Damit schenken wir dem Kind und dessen Familie Momente der Fantasie, Hoffnung, Kraft und Lebensfreude.“

Lena trifft Ed Sheeran



Die vom Luxemburger Ableger der Make-a-Wish-Stiftung zur Verfügung gestellten Fotos zu diesem Artikel zeigen übrigens einen erfüllten Wunsch: Lena wurde es ermöglicht, ihr Idol Ed Sheeran kennenzulernen.



Zur Internet-Seite von Make a wish Luxembourg geht es Die vom Luxemburger Ableger der Make-a-Wish-Stiftung zur Verfügung gestellten Fotos zu diesem Artikel zeigen übrigens einen erfüllten Wunsch: Lena wurde es ermöglicht, ihr Idol Ed Sheeran kennenzulernen.Zur Internet-Seite von Make a wish Luxembourg geht es hier

In diesem Sinne wurde auch der sogenannte „Make a Wish Day“ ins Leben gerufen, der jedes Jahr am 29. April, dem Geburtstag der Make-A-Wish-Foundation, stattfindet.

Fünf Schüler aus dem "Lycée technique de Lallange" haben dieses Jahr beschlossen, sich an diesem Tag für den Make-A-Wish-Verein einzusetzen. Unter dem Namen „Project Djinn“ haben die jungen Menschen ein komplettes Fest auf dem Escher Galgenberg auf die Beine gestellt, das Programm kann sich sehen lassen. Der Eintritt ist frei und es werden sowohl der Magen als auch die Ohren verwöhnt, dank eines Barbecues und musikalischer Einlagen von Icrew, D. Harmon und L.I.L Star. Diverse Aktivitäten, wie zum Beispiel Teqball, stehen ebenfalls auf dem Programm.

Es ist also für Groß und Klein etwas dabei! Wer einen netten Nachmittag verbringen und gleichzeitig etwas für den guten Zweck tun möchte, schaut am 29. April zwischen 14.00 und 22.00 Uhr im "Parc Gaalgebierg" in Esch vorbei.