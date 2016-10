Teil der A 8 ist bis Freitag gesperrt

Das teilte der Saarländische Rundfunk mit und beruft sich auf den Landesbetrieb für Straßenbau (LfS). Die Arbeiten beginnen am Dienstagmorgen um 9.00 Uhr. Ab dann werden beide Fahrtrichtungen in Höhe des Tunnels Pellinger Berg für den Verkehr voll gesperrt sein.

Die Arbeiten an der Elektronik des Tunnels werden voraussichtlich bis Freitagabend, 20 Uhr, andauern. Bei den Tests werden unter anderem die Tunnelbeleuchtung, Videokameras, Stromleitungen und weitere Tunnelelektronik überprüft und gewartet.

In Fahrtrichtung Saarbrücken beginnt die Sperrung an der Anschlussstelle Perl-Borg. Der Verkehr wird über Borg, Hellendorf, Büschdorf, Tünsdorf und die AS Merzig-Wellingen zurück zur A 8 geführt. Ab Donnerstag wird auch die Anschlussstelle Merzig-Wellingen in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt.

In Fahrtrichtung Luxemburg wird der Verkehr an der Anschlussstelle Merzig-Schwemlingen gesperrt und über Weiler, Wehingen, Tünsdorf, Büschdorf, Hellendorf und Borg zur A 8 umgeleitet.