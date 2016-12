Unicredit bittet Investoren um 13 Milliarden

Der neue Vorstandschef Jean-Pierre Mustier will mit dem frischen Geld den Umbau der Muttergesellschaft der Münchner HypoVereinsbank finanzieren und Risiken aus der Bilanz nehmen. Die Kosten sollen um 1,7 Milliarden Euro sinken. 1,1 Milliarden soll allein der Abbau von 14.000 Stellen bringen, das sind 6500 mehr als erwartet. Am Kapitalmarkt wurden die Pläne positiv aufgenommen. Die Aktie drehte rasch ins Plus und stieg am Vormittag um vier Prozent.

Insgesamt kostet der Konzernumbau 12,2 Milliarden Euro, 8,1 Milliarden Euro schreibt UniCredit im vierten Quartal allein auf faule Kredite ab. "Wir gehen unsere Altlasten konsequent an, um die Qualität der Bilanz deutlich zu verbessern und die Basis für nachhaltige Gewinne zu schaffen", erklärte Mustier. Um die Risiken zu senken, verkauft die Bank faule Kredite im Umfang von 17,7 Milliarden Euro an die Allianz -Fondsgesellschaft Pimco und den US-Finanzinvestor Fortress. Sie stammen aus den Jahren vor 2011.

UniCredit solle "eine der attraktivsten Banken in Europa" werden, sagte Mustier. Der Plan basiere darauf, dass UniCredit eigenständig bleiben werde. Es gebe keine Gespräche über einen Zusammenschluss. Zuletzt hatte es Spekulationen über eine Fusion mit der französischen SocGen gegeben.

Die Kapitalerhöhung ist die größte in der italienischen Wirtschafts-Geschichte. Sie soll bis Juni 2017 umgesetzt sein. Zehn Banken haben Garantien übernommen, dass sie die neuen Aktien an den Mann bekommen. Mustier will fast so viel Geld aufnehmen, wie die Bank an der Börse wert ist: Mit 15 Milliarden Euro liegt sie zwischen der Deutschen Bank (24 Milliarden) und der Commerzbank (knapp zehn Milliarden). In diesem Jahr allein hat UniCredit die Hälfte ihres Marktwertes verloren. Nun sollen zehn Aktien zu einer zusammengelegt werden.

Der seit knapp einem halben Jahr amtierende Investmentbanker Mustier hatte den Kapitalbedarf mit dem Verkauf der polnischen Tochter Pekao und der Fondsgesellschaft Pioneer sowie einem Teilverkauf der Online-Tochter FinecoBank vorab reduziert. Weitere Verkäufe seien nun nicht geplant, sagte er. Mit der Anbindung des Investmentbanking an das Firmenkundengeschäft folgt UniCredit einem ähnlichen Schritt der Commerzbank.

Mit der Kapitalerhöhung und dem Abbau der Risiken will die Bank bis 2019 auf eine harte Kernkapitalquote von mehr als 12,5 Prozent kommen. Zuletzt waren es - dank Übergangsregelungen - im Branchenvergleich unterdurchschnittliche elf Prozent. Für 2016 gibt es keine Dividende, danach sollen 20 bis 50 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden. Für das Jahr 2019 peilt Mustier einen Nettogewinn von 4,7 Milliarden Euro und eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als neun Prozent an.