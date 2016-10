Sohn des Opfers unter Verdacht

Mitten in Bergem explodiert am Samstag eine Autobombe ( ► Link ). Der Fahrzeuginsasse wird leicht verletzt ins nächste Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang wird eine Person am späten Nachmittag festgenommen. Wie am Montag Justizsprecher Henri Eipers gegenüber Tageblatt bestätigt, steht handelt es sich dabei um den Sohn des Opfers. Dieser steht unter Verdacht, für die Autobombe verantwortlich zu sein.

Die Explosion löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Beamte mit Spürhunden sowie Ermittler der Kriminalpolizei suchten in und außerhalb des Hauses des Opfers nach möglichen Hinweisen zur Tat.

Die Spur scheint nach Düdelingen zu führen. Die Polizei hat die Einwohner der Straße "An der Foxenhiel" aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Zudem wurden sieben Häuser, die im direkten Umkreis der Ermittlungen liegen, evakuiert.

Auch hier war die Polizei wieder mit Spürhunden im Einsatz, auch die Feuerwehr aus Düdelingen war vor Ort. Auf Nachfrage hin wurde dem Tageblatt bestätigt, dass der Polizeieinsatz in Düdelingen mit dem Fall in Bergem zusammenhängen würde. Ob bei der Durchsuchung des Hauses des Verdächtigen Sprengstoff gefunden wurde, darüber schweigt sich die Justiz noch aus. Man wolle später kommunizieren, hieß es knapp.