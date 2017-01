Von Dienstag bis Donnerstag stellten Anwohner in Niederkorn eine starke Ölverschmutzung in der Chiers fest. Die Verschmutzung zog aus Richtung Hahneboesch in den Bach. Spezialisten des Wasserwirtschaftsamts versuchen, den Ursprung der Verschmutzung zu ermitteln. Vor Ort weilten die Feuerwehr aus Petingen sowie der „Service dépollution“ der „Protection civile“. Die Gemeinde Differdingen sowie die französischen und belgischen Behörden wurden informiert. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.