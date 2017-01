Computerpanne bei SNCT

An der Kontrollstation Esch/Alzette etwa sah es am Dienstag gegen 11 Uhr tatsächlich relativ ruhig aus und es schien die realistische Chance zu bestehen, das ganze Prozedere innerhalb einer Stunde hinter sich bringen zu können. Doch dann kam alles anders. Und statt dem gewohnten Stau vor der Kontrolle sahen sich die verdutzten Autofahrer mit einem Stau am Ende der Kontrollbahnen konfrontiert.

Das ganze Drama kündigte sich kurz nach Mittag an, als die Kassenterminals, an denen auch das begehrte „Certificat de contrôle“ ausgedruckt wird, immer langsamer wurden und einzelne schließlich ganz den Dienst versagten. Ein generalisiertes Informatikproblem, wie ein Mitarbeiter auf die Frage hin bemerkte, ob man denn nicht am Empfangsschalter der SNCT zahlen könne.

Betroffen von der Panne war dem Vernehmen nach auch die Kontrollstation Sandweiler. Die meisten der wartenden Fahrer nahmen es mit Humor. Einer meinte etwa, die SNCT kontrolliere eben nur Autos und keine Computer. Andere waren hörbar genervt, wie quietschenden Reifen bei der Abfahrt verrieten.