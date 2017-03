"Mir wëlle bleiwen, wat mir sinn"

Die Christlich-Soziale Jugend (CSJ) legte am Samstag einen sieben stündigen Kongressmarathon hin. Im Fokus der Debatte standen 13 Resolutionsanträge über welche abgestimmt wurde. Sie befassten sich unter anderem mit anstehenden Reformen, sozialem Zusammenhalt und der europäischen Identität.

Die CSJ betonte, dass "die rezenten politischen Entwicklungen in gewachsenen Demokratien wie den USA, Frankreich oder den Niederlanden einem Sorgen bereiten."

Für die CSJ sei es wichtig, dass die Jugendlichen sich für die Gesellschaft in der sie leben möchten einsetzen und kämpfen, sagte die CSJ-Präsidentin Elisabeth Margue. "Wir wollen in einem vereinten Europa leben, in einem Europa, in dem elementare Prinzipien wie Demokratie und Rechtstaat, wie Menschenwürde und Menschenrechte hochgehalten werden", so Margue weiter.

Zudem betonte die CSJ, dass es wichtig sei sich emotionalen und sensible Debatten zu stellen. Als Beispiel nannte sie die Identitäts- und Sprachendebatte. Allerdings steht für die CSJ im Mittelpunkt, dass bei diesen Debatten auch die christlich-sozialen Werte eben ganz nach dem Motto: "Oppe, sozial a responsabel" respektiert werden.

Des Weiteren wurden während des Kongresses über Themen wie Wohnungsbau, den Arbeitsmarkt und soziale Absicherung debattiert. Diesen Bereichen müsse die Politik klare Priorität einräumen, schließlich sei sie hier vorwiegend gefordert, so die CSJ.