Banky und Henx lassen es krachen

Es waren Premieren am Wochenende im „Aquasud“ in Oberkorn angesagt. Die Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn machten erstmals in Differdingen Halt. Zudem fehlte quasi die komplette FLNS-Elite. Auffällig waren hingegen zwei Männer mit rappelkurzem Haar. Es waren Raphaël Stacchiotti und Julien Henx, die in dieser Woche ihren Pflichtdienst für die Sportsektion der Armee zu Ende bringen und sich ab Donnerstag auf die Olympischen Spiele 2020 konzentrieren wollen. Staccchiotti, der wegen anderer Verpflichtungen nur ein Rennen bestreiten konnte, stellte am Samstag klar, dass an seiner Domäne (200 m Lagen) nicht zu rütteln ist, auch mit angezogener Handbremse.

Sehr selbstbewusst war der Auftritt von Julien Henx. Der Düdelinger hatte sich auf die Sprints konzentriert und die 100 m Kraul. Bei fünf Einsätzen standen am Ende denn auch fünf Titel zu Buche. Hinzu kam eine unerwartete Meisterkrone mit der CNDü-Staffel über 4x50 m Kraul mixed, weil sich die favorisierte SL-Staffel (mit Jackie Banky) einen Aussetzer leistete und disqualifiziert wurde, sowie über die 4x50 m Kraul der Männer.

Jackie Banky war die zweite große Gewinnerin der Kurzbahnmeisterschaften. Letztes Jahr stieg die 20-Jährige in Düdelingen noch als Verliererin aus dem Becken, als sie erstmals seit langem ohne einen einzigen Titel blieb. Am Samstag und gestern wendete sich das Blatt, Jackie Banky übernahm die Rolle von Julie Meynen und Monique Olivier und avancierte mit acht Titeln zur Königin von Oberkorn, sechs Einzeltitel und zwei mit der Staffel über die 4x100 m Freistil.

Den ganzen Bericht über die Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen finden Sie in der Montagsausgabe des Tageblatt.