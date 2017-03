Schweigeminute für die Opfer

Laut Polizei sei der Angreifer ein Einzeltäter gewesen, der "vom internationalen Terrorismus inspiriert" gewesen sei. Dieser wurde angeschossen und starb später im Spital.

A minute's silence is held at Scotland Yard and in the UK Houses of Parliament for London attack victims https://t.co/tWENdNuaqq pic.twitter.com/CXkqVimLOS — CNN (@CNN) 23. März 2017

"Londoners... don't simply tolerate each other, we respect, we celebrate & we embrace each other" - @MayorofLondon @SadiqKhan pic.twitter.com/9RLgu9TZUT — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 23. März 2017

"We'll be reassuring people that #London is getting back to work," Defence Secretary Sir Michael Fallon tells Sky News #Westminster pic.twitter.com/klol6akfsH — Sky News (@SkyNews) 23. März 2017

Join us in Trafalgar Square at 6pm to remember the victims of yesterday’s attack and stand against terrorism. https://t.co/qREts6gRqh pic.twitter.com/kSTYJABa8W — Sadiq Khan (@SadiqKhan) March 23, 2017

Arrests made in police raid in Birmingham which is linked to #Westminster terror attack, Sky sources say @skymarkwhite pic.twitter.com/Sxh5odAkTA — Sky News (@SkyNews) 23. März 2017

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 22. März 2017

Der Täter war zunächst auf der Westminster-Brücke mit einem Auto in Passanten gerast. Anschließend griff er einen Polizisten mit einem Messer an.Die Abgeordneten im britischen Parlament haben am Donnerstag eine Schweigeminute für die Terroropfer von London abgehalten. Das Parlament war am Morgen zusammengekommen, nachdem am Vortag ein Angreifer im Regierungsviertel drei Menschen getötet hatte.Nach dem Anschlag von London hat sich Bürgermeister Sadiq Khan kämpferisch gezeigt. "Wir dürfen uns nicht beugen; wir dürfen nicht zulassen, dass die Terroristen Erfolg haben und unseren Lebensstil zerstören oder Gemeinden spalten", sagte Khan am Donnerstag in einem Interview des Nachrichtensenders Sky News. Zugleich wies er darauf hin, dass die Bedrohungslage in London seit Jahren hoch sei. In den vergangenen Jahren hätten Sicherheitsbehörden mehr als ein Dutzend Anschlagspläne vereitelt.Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon geht davon aus, dass der Londoner Anschlag "i" steht. Das sagte er laut dem Sender BBC am Donnerstag. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Parlamentsgebäude würden überprüft.Nach dem Terroranschlag bleibt der Pariser Eiffelturm dunkel. Damit soll der Opfer der Attacke gedacht werden, teilte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Sie habe entschieden, die Beleuchtung ab Mittwoch Mitternacht auszuschalten. Der Turm an der Seine ist ein Pariser Wahrzeichen und wird jährlich von rund sieben Millionen Menschen besucht.Der Bürgermeister von London ruft für Donnerstagabend zu einer Gedenkveranstaltung für die Opfer - und gegen den Terrorismus - auf.Im Zuge der Ermittlungen zum Attentat im Londoner Parlamentsviertel hat die britische Polizei. Wie der Chef der Terrorabwehr von Scotland Yard, Mark Rowley, am Donnerstag mitteilte, wurden die Verdächtigen an sechs verschiedenen Orten festgenommen. Demnach gab es unter anderem Festnahmen in London und Birmingham.Die britische Polizei hat die. Der Attentäter sowie drei weitere Menschen seien getötet worden, sagte der Chef der Terrorabwehr von Scotland Yard, Mark Rowley, am Donnerstag in London. Die drei Todesopfer seien eine Frau, ein Mann sowie der vor dem Parlament mit einem Messer attackierte Polizist. Am Mittwochabend hatte die Polizei von insgesamt fünf Toten gesprochen.Der älteste Sohn des US-Präsidenten Donald Trump hat nach dem Londoner Terroranschlag den Bürgermeister der Metropole kritisiert - und hat sich selbst Proteste eingeheimst. Donald Trump Jr. twitterte kurz nach dem Anschlag am Mittwoch einen Bericht der britischen Zeitung "The Independent" vom vergangenen September. Dazu schrieb er: "Das ist wohl ein Scherz? Terroranschläge gehören zum Leben in einer Großstadt, sagt Londons Bürgermeister Sadiq Khan."

In dem Bericht wird Khan bei einem Besuch in New York zitiert: Er glaube, die Bedrohung durch Terroranschläge "gehöre zum Leben in einer Großstadt" und man müsse vorbereitet sein. Er sprach wenige Tage, nachdem mehrere Bomben in New York und im angrenzenden Bundesstaat New Jersey explodiert waren. Der Tweet von Trump Jr. löste Empörung und scharfe Kritik aus.

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisW pic.twitter.com/81srJq9yGr — BBC News (UK) (@BBCNews) 22. März 2017

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22. März 2017

Wegen des Terroranschlags ist die feierliche Eröffnung des neuen Scotland-Yard-Gebäudes durch die Queen an diesem Donnerstag abgesagt worden. Das teilte der Buckingham-Palast in London mit. Der Sitz der Londoner Polizei liegt an der Themse im Bezirk Westminister - also in der Nähe des Anschlagortes. Ein neuer Termin für den Besuch von Königin Elizabeth II. (90) steht noch nicht fest.Der Doppelanschlag von London wurde auf den Tag genau ein Jahr nach den Terrorattacken von Brüssel verübt, bei denen islamistische Selbstmordattentäter 32 Menschen mit sich in den Tod gerissen und mehr als 300 weitere verletzt hatten.