Bisher 1.363 gegen Rekord-Petition

Denn derzeit kann auf www.chd.lu die Petition Nr. 725 unterschrieben werden, welche als dreisprachigen Titel hat: "NEEN zu eiser Mammesprooch als ëischt offiziell Sprooch. NON à la langue luxembourgeoise comme première langue officielle en matière administrative et judiciaire. NEIN zur luxemburgischen Landessprache als erste Amtssprache." Genau das Gegenteil der Rekord-Petition demnach. Dieses Gesuch kann noch bis zum 6. Dezember unterschrieben werden.

Derzeit "führend" in punkto Unterschriftenzahl ist der Versuch des sog. Syndikats der Kirchenfabriken (Syfel), via Petition Druck zu machen gegen die Regierungspläne und den "Erhalt und Modernisierung der Kirchenfabriken" zu fordern. 2.666 Unterschriften gibt es bisher, am 21. November ist hier das Ablaufdatum.

Ebenfalls vierstellig kommt die Nr. 711 daher, welche "e generellt Vermummungsverbuet am ëffentleche Raum" fordert. 1.428 Unterschriften stehen zu Buche, auch hier kann bis zum 21. November unterschrieben werden. Alle anderen derzeit laufenden Petitionen werden das nötige Quorum von 4.500 Unterschriften wohl mit Sicherheit nicht schaffen.