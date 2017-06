Shaolin: zu Gast bei einem Mythos

Auch wenn das, was hier aus Serien, Filmen oder Shows überliefert ist, mit Sicherheit nicht alles der Realität entspricht, so sind Shaolin-Mönche in westlichen Gefilden doch Synonym für fernöstliche Kampfkunst. Wobei der dem Orden eigene Stil, eine Art des Kung Fu, eher als Teil einer buddhistischen Praxis anzusehen ist. Das Kloster gilt nämlich als Geburtsstätte und heutzutage Schule des Chan-Buddhismus.