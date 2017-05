Vor der Polizeikontrolle geflüchtet

Während einer Verkehrskontrolle am Freitagmorgen in der rue Emile Mark in Differdingen wurde eine Polizeistreife auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der durch eine gesperrte Straße fuhr.

Auf Höhe des Schildes der zweiten Straßensperre wendete der Motorradfahrer und fuhr wieder zurück. Die Polizeistreife folgte ihm daraufhin mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene.

Der Motorradfahrer machte jedoch keine Anstalten, stehen zu bleiben. Er setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Zentrum fort, wobei er auch einige Überholmanöver getätigt hatte, bei denen er andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht hatte.

Auch die Fußgänger, die die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollten, mussten sich in Sicherheit bringen.

Der Fahrer wollte sich angeblich der Kontrolle entziehen. Schlussendlich konnte das Motorrad in der rue de la Montagne gestoppt werden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete an, eine Strafanzeige zu erstellen.