Amtsübergabe am Sonntag

Der gewählte französische Präsident Emmanuel Macron wird sein Amt am Sonntag antreten. Die offizielle Machtübergabe werde eine Woche nach Macrons Wahlsieg vollzogen, sagte der scheidende Präsident François Hollande am Montag. Er selbst hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

"Wenn man sein Land liebt, kann man ihm (Emmanuel Macron) nur das Beste wünschen. Ich weiß aus Erfahrung, dass jetzt der wirklich schwierige Teil ansteht," sagte der frühere Präsident Nicolas Sarkozy zum Wahlsieg von Emmanuel Macron.

#Sarkozy se félicite de l'élection de #Macron, lui qui avait installé la commission Attali... Le Battement d'ailes du papillon...pic.twitter.com/m9hOybVwU3 — Kâplan (@KaplanBen_Fr) 8. Mai 2017

Emmanuel Macron bereitet sich nach seinem Sieg auf seinen Amtsantritt vor. Macron plante einen Besuch in Deutschland sowie eine Namensänderung seiner politischen Bewegung . Seine Partei En Marche! will ihren Namen ändern, während sie eine Kandidatenliste vorbereitet. Macron hat versprochen, dass die Hälfte dieser Kandidaten noch nie ein gewähltes politisches Amt gehabt haben solle, so wie er selbst vor seiner Wahl am Sonntag.

Auch die rechtsextreme Partei Front National bereitet sich auf eine Namensänderung vor, wenn nicht eine Generalüberholung ihrer Vorstellungen, nachdem Le Pen deutlich verloren hatte. In Interviews sagte Le Pens Wahlkampfleiter David Rachline am Montag, die von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen gegründete Partei werde eine neuen Namen bekommen, um ein breiteres Spektrum an Unterstützern in Frankreich anzulocken.

Macron hatte die Präsidentschaft mit 66 Prozent der gültigen Stimmen gewonnen. Doch eine hohe Zahl leerer oder ungültiger Stimmen und eine ungewöhnlich niedrige Wahlbeteiligung sind Anzeichen einer Wählerschaft, die mit ihren Wahlmöglichkeiten unzufrieden ist. Rachline sagte, Le Pen werde die Opposition gegen Macron anführen.

Der künftige Präsident trat beim Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 72 Jahren neben Hollande auf. Beide ehrten am Grab des unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe die Kriegstoten. Montag ist in Frankreich ein Nationalfeiertag. Er markiert den Tag der offiziellen deutschen Kapitulation, aber auch die folgenden Jahrzehnte des Friedens in Westeuropa, etwas, das Macron zu einem Eckpfeiler seiner Kampagne gegen Le Pens Art von Populismus gemacht hatte. Le Pen hatte gefordert, dass Frankreich die Europäische Union verlassen und die Euro-Währung zugunsten des Franc aufgeben sollte.