Das ist die Trump-Stimme von "Luxembourg Second"

"Luxembourg Second", "Germany Second", "Belgian Second", ja sogar "Namibia Second": Inzwischen gibt es Dutzende Länder, die sich per satirische Videobotschaft bei Donald Trump anpreisen. Eines haben die Videos gemeinsam: die Person, die die Stimme des US-Präsidenten imitiert. Diese gehört dem Amerikaner Shaun Streeter.

Doch dieser hat nicht nur die diversen Youtube-Videos vertont. Seit dem Sommer 2016 hat er den 45. US-Präsidenten über 300-mal imitiert. Shaun Streeter spricht eigentlich Werbetexte fürs Radio. Nebenbei ist er auch Moderator

Im US-Country-Radiosenderist er aktuell ( ►Link ) mit seiner Trump-Stimme in einem Trump-Song zu hören.