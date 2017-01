„Regierungspolitik kommt bei den Menschen an“

Generalsekretär Marc Ruppert erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, dass die Partei erstmals seit 40 Jahren einen Staatsminister stellen kann und ging dann auf die rezenten Meinunsumfragen ein.

Zwar sei das Ergebnis im Verhältnis zu den letzten Wahlen nicht berauschend, vergleiche man sie aber mit den demoskopischen Werten vom vergangenen Jahr, so habe die DP wiederum zwei Sitze im Zentrum hinzugewonnen. Die real betriebene Politik sei denn auch wichtige als die Meinungsforschung, so Ruppert.

Auch 2017 werde die Partei auf Dossiers arbeiten und Inhalte bieten; dies auch im Rahmen der anstehenden Kommunalwahlen.

Die Menschen würden zunehmend erkennen, dass die Politik der Koalition ihnen reelle Vorteile bringt, so Parteipräsidentin und Familienministerin Corinne Cahen. Als Beispiel nannte sie das Gesetz zum Elternurlaub, das konkret mehr Freiheit für die Bürger bedeute.

Sie kündigte an, dass weitere Möglichkeiten von Sonderurlauben geplant seien. 2016 seien zahlreiche Gesetze verabschiedet worden und eine Steuerreform, die ganz konkret jungen Menshcen , Familien, Alleinerziehern helfe, aber eigentlich der gesamten Bevölkerung finanzielle Verbesserungen biete.

Auch Staatsminister Xavier Bettel der von seinen Parteifreunden schon fast frenetisch gefeiert wurde, unterstrich, dass es dem Land besser gehe als vor drei Jahren. 2017 wolle die Regierung das Land weiter nach vorne bringen. 2016 sei kein gutes gewesen, so Bettel, der u.a. an die diversen Terroranschläge erinnerte, aber auch die Naturkatastrophe in Luxemburg, die Überschwemmungen im Ernztal in Erinnerung rief.

Er rief weiter auf den um sich greifenden Populismus argumentativ zu bekämpfen. Die Diversität ist unsere Stärke, so der Politiker, der sich abschließend zuversichtlich zeigte, dass die DP bei den Kommunalwahlen im Oktober diesen Jahres gut abschneiden werde.