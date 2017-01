Goossens wird neuer RTL-Chef

Wie das Tageblatt aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat, ist der ehemalige Eldoradio-Direktor Christophe Goossens der neue Mann an der Spitze von RTL Lëtzebuerg. Damit folgt Goossens auf Alain Berwick, der den Posten Ende letzten Jahres verlassen hat. Berwick bleibt der RTL Group aber weiterhin erhalten.

Der 40-jährige Goossens war 2007 Direktor des Radiosenders geworden. 2012 wurde er „Station Manager“ bei RTL Radio Lëtzebuerg, behielt aber seinen Posten bei Eldoradio.

Seine berufliche Laufbahn begann Goossens in der Telekommunikationsbranche, wo er für Tango/Tele2 im Marketing tätig war. Studiert hat Goossens an der Ichec Brussels Management School in Brüssel sowie an der renomierten Business School Insead.

Zweiter Mann an der Spitze wird Steve Schmit. Er wird außerdem den neu begründeten Posten des "Content Director" inne haben und demanch für die Inhalte zuständig sein. Weitere Direktionsmitglieder neben Goossens und Schmit sind Lou Scheider, Tom Weber und Jacques van Luijk.