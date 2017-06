Zwei Biker schwer verletzt

Nach dem Unfall am Samstagmorgen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, kam es am Samstagmittag zu einem weiteren Unfall zwischen zwei Motorrädern. Auf der N25 in der Nähe von Wiltz geriet ein Biker auf die Gegenspur, während aus der anderen Richtung ebenfalls zwei Motorradfahrer kamen.

Der Fahrer, der auf der Gegenspur fuhr, sowie einer der beiden anderen Biker gerieten aneinander und stürzten. Beide wurden schwer verletzt und sofort ins Krankenhaus gefahren. Die Strecke war bis kurz vor 15 Uhr gesperrt.