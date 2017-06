Hündin in Leudelange beschlagnahmt

Eigentlich sollte am Dienstag ein Grundstück in Leudelange feierlich übergeben werden. Der Besitzer staunte allerdings nicht schlecht, als er ankam, und seine Hütte in einem schrecklichen Zustand vorfand. Die Polizei wurde gerufen und sie fand eine Hündin und zehn Welpen in der Hütte. Laut den Beamten seien sie in einem schlechten Zustand gewesen.

Die Besitzer der Hündin waren schnell gefunden. Noch am gleichen Tag traf die Polizei sie auf dem Grundstück an. Das obdachlose Paar wollte die Welpen hier anwachsen lassen, um sie nachher zu verkaufen oder zu verschenken.

Nur sollte es nicht so weit kommen. Die Hunde wurden alle beschlagnahmt und laut Polizei einer Tierschützerin übergeben. Diese wiederum versicherte den Beamten, dass sie die Hunde zu einem Tierarzt bringen würde.

Das obdachlose Paar wollte sich damit aber nicht zufriedengeben. Wie Am Tag darauf ging sie zur Polizeistelle in Esch und forderte, dass man ihr ihre Hündin zurückgeben solle. Als ihr das verwehrt wurde, sie sie ausfallend geworden, so die Polizei.

Gemeinsam mit ihrem Mann soll sie die Menschen im Wartesaal "angepöbelt" haben. Dieser wurde dann agressiv und griff einen Polizisten am Kragen. Der Mann sei festgenommen worden. "Die Hündin wurde nicht zurückerstattet", schloss die Polizei ihren Bericht ab.