Zwei Oldtimer bei Unfall auf der A6 zerstört

Ein Kleinlastwagen hat auf einer Autobahn bei Saarbrücken zwei Oldtimer gerammt und die beiden historischen Fahrzeuge dabei zerstört. Vier Menschen wurden bei dem Unfall auf der Autobahn 6 leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wegen der komplizierten Bergung wurde die Autobahn in Richtung Mannheim am Samstag mehrfach gesperrt. Der Verkehr staute sich auf bis zu fünf Kilometer.

Der 39 Jahre alte Fahrer des Transporters war mit hoher Geschwindigkeit auf die beiden hintereinander fahrenden Oldtimer gerast. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Kleinlaster und blieb auf dem Dach liegen. Der 39-Jährige, die beiden Fahrer der Oldtimer sowie ein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.