Explosion in iranischem Einkaufszentrum

Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der iranischen Provinz Fars sind in der Nacht zum Samstag 37 Menschen verletzt worden. Staatliche Medien berichteten, dem Feuer sei eine Explosion vorausgegangen. Die Ursache des Brandes werde untersucht.

Feuerwehrchef Mohammed Farrochsad sagte dem staatlichen Fernsehsender Press TV, zu der Explosion sei es in einem Supermarkt des Einkaufszentrums in der Großstadt Schiras gekommen. Grund sei Fahrlässigkeit gewesen, Sicherheitsvorkehrungen seien nicht eingehalten worden. Einzelheiten nannte er nicht.

Während des Fastmonats Ramadan, wenn die Gläubigen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nicht essen, sind die Einkaufszentren auch spät am Abend noch gut besucht.