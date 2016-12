21 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte

Das teilte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage mit. Im vergangenen Jahr waren 30 Straftaten gegen Asylbewerberunterkünfte aktenkundig geworden. Allerdings könne sich die Zahl für dieses Jahr durch Nachmeldungen noch verändern, erklärte ein Ministeriumssprecher.

Für alle 21 Angriffe in diesem Jahr werden rechtsmotivierte Täter verantwortlich gemacht. Bei den Attacken gegen die Flüchtlingsunterkünfte handelte es sich überwiegend um Sachbeschädigung (6), Propagandadelikte (5) und Volksverhetzung (4). Außerdem gab es vier Gewalttaten, nämlich zwei Körperverletzungen und zwei Brandstiftungen.

Im vergangenen Jahr bewerteten die Ermittler 8 der 30 Attacken als Gewalttaten - darunter sechs Brand- oder Sprengstoffanschläge. So brannte es im Dezember 2016 gleich zwei Mal innerhalb einer Woche in Herxheim (Landkreis Südliche Weinstraße) in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft. Brandstifter hatten Kanister hineingeworfen.

Im Mai 2016 zündeten Unbekannte Bitumenbahnen auf dem Flachdach einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) an.