"Das Gute ist ganz schön stark"

Terrorangst greift um sich, Rechtsextreme verbreiten Hass, Aggressionen beherrschen immer häufiger gesellschaftspolitische Debatten. Höchste Zeit für ein neues Sportis-Album!

Die Sportfreunde Stiller bringen an diesem Freitag ihr neues Album mit dem Titel "Sturm und Stille" auf den Markt und wollen damit vor allem eins: Hoffnung, Optimismus und Lebensfreude verbreiten.

"Raus in den Rausch" heißt der erste von zwölf Titeln. Er ist eine Absage an das Hadern und Verzagen. Weiter geht es mit "Viel zu schön", einem Song, der das Grundthema des Albums wohl am besten auf den Punkt bringt: "Ob all die, die auf Menschen scheißen und mit den Gewalten durchs Leben ziehen, am Ende verlieren?", heißt es darin. Und die Antwort: "Ich glaube es schon. Denn ich finde den Gedanken viel zu schön, um ohne ihn weiter zu geh'n."

Und so geht es der Band auch in ihrem siebten Studioalbum darum, das Leben zu feiern. "Das Leben ist nicht nur ein Fest, es ist ein Festival", heißt es in dem Lied "Keith & Lemmy", das zwei großen Vorbildern gewidmet ist. "Wir alle seh'n wie Keith Richards aus irgendwann, wir alle geh'n wie Lemmy raus, irgendwann." Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister starb im Dezember 2015 an Krebs.

"Viele Musiker, die uns geprägt haben, gibt es nicht mehr, weil sie gestorben sind, wie Adam Yauch von den Beastie Boys, die ja auch auf dem Album vorkommen", sagt Drummer Florian Weber. "Das hat mir schon einen Stich versetzt. Andere haben sich aufgelöst. Und fehlen auch."

"Das Geschenk", die erste Single-Auskopplung der Sportfreunde, ist das fünfte Lied auf der Platte und erinnert zwar nicht musikalisch, aber thematisch und textlich stark an ihr fast 15 Jahre altes, wunderbares "Kompliment".

Ja, so lange gibt es sie schon, diese Band, die immer noch so unglaublich jung wirkt. Fühlt es sich doch beinahe wie gestern an, dass die Drei mit ihrer Fußball-Hymne "54, 74, 90, 2006" den Soundtrack zum Sommermärchen in die Welt hinaus sangen. Doch sie feiern Bühnenjubiläum in diesem Jahr; 20-jähriges Bestehen. Das ist fast Silberhochzeit. Und ähnlich wie in langen Ehen hat es auch bei den drei Musikern Höhen und Tiefen gegeben.

Für Perfektion habe die Band nie gestanden, sagt Weber. "Ob ein, zwei oder zehn Fehler passieren, ist nicht entscheidend, sondern es war uns immer wichtig, dass die Energie, die Atmosphäre und die Stimmung passen, dass eine Umarmung entsteht zwischen Band und Publikum." Wie Medizin sei das neue Album, wirbt die Plattenfirma nicht zu unrecht und schreibt - "süße Medizin".