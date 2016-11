Vier Füherscheine sind weg, einer war's schon länger

Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr wurde auf der N26 in Höhe des Schumann's Eck ein Fahrer gestoppt. Weil er zuviel intus hatte, war sein Führerschein weg. Das gleiche widerfuhr einem Autombilisten später gegen 22.30 Uhr in der Hauptstadt am Bahnhofsplatz.

Noch eine Stunde später fiel den Beamten auf der Strecke Gonderingen/Waldhof während einer Kontrolle ein Fahrzeug auf, dass mit 136 statt der erlaubten 90 Stundenkilometer hier unterwegs war. Der Wagen wurde gestoppt, der Fahrer war stockbetrunken. Ihm konnte der Führerschein jedoch nicht mehr entzogen werden, weil er bereits keinen mehr hatte.

Am frühen Freitagmorgen kurz nach 2 Uhr wurden dan in Mertert, in der Wasserbilliger Straße ein betrunkener Automobiliste kontrolliert. Gegen 4.50 Uhr stieß dann ein alkoholisierter Fahrer mit seinem Wagen in der Gosseldinger Straße in Mersch gegen die Straßenbeleuchtung. Mit Verletzungen aber ohne Führerschein ging's anschließend ins Krankenhaus.