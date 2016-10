Aufständische setzen Offensive im Westen Aleppos fort

"In wenigen Tagen werden wir für unsere belagerten Brüder den Weg öffnen", sagte Kommandeur Abu Mustafa. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, seit Freitag seien durch die Rebellen-Angriffe 21 Zivilisten getötet worden. Die Gruppen des islamistischen Rebellenbündnisses Dschaisch al-Fateh starteten am Freitag nach eigenen Angaben eine Offensive, um die Belagerung des von Aufständischen gehaltenen Ostteils von Aleppo durch Regierungstruppen zu durchbrechen.

Sie feuerten zahlreiche Raketen und Mörsergeschosse ab. Die Schlacht werde "die Besetzung der Westbezirke durch das Regime und die unserem Volk auferlegte Belagerung Aleppos beenden", sagte ein Sprecher der einflussreichen islamistischen Ahrar-al-Scham-Miliz. Dem Bündnis gehören unter anderem die Dschihadisten der Fateh-al-Scham-Front (Armee der Eroberung) an, die bis zu ihrer selbsterklärten Abspaltung vom Terrornetzwerk Al-Kaida Al-Nusra-Front hieß. Seit Juli sind die Rebellen im Osten der Stadt eingekesselt.

Dort leben schätzungsweise 250.000 Menschen. An der Offensive der Rebellen gegen die Regierungstruppen sind nach Informationen der Beobachtungsstelle mehr als 1500 Kämpfer beteiligt. Russland hat nach Angaben des Kreml seit dem 18. Oktober keine Luftangriffe auf Aleppo mehr geflogen. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete aber am Samstag aus dem Stadtteil Dahijet al-Assad im Südwesten von Luft- und Artillerieangriffen, wobei unklar blieb, von wem diese geflogen wurden.

Ein anderer AFP-Korrespondent beobachtete Luftangriffe auf das Stadtviertel Salaheddin in der Nacht zum Samstag. Die Beobachtungsstelle vermeldete russische Luftangriffe westlich von Aleppo. Mindestens 18 syrische Soldaten und andere regierungstreue Kämpfer seien bei den Angriffen am Freitag getötet worden, meldete die Beobachtungsstelle, die ihre Informationen von Aktivisten in Syrien erhält. Angaben zur Opferzahl auf Seiten der Rebellen machte die Organisation nicht.

Die Rebellen nahmen laut der Beobachtungsstelle, deren Angaben von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen sind, auch den Militärflughafen Nairab und den internationalen Flughafen von Aleppo unter Beschuss, die beide von den Regierungstruppen kontrolliert werden. Von der Provinz Idlib aus seien zudem Raketen auf die Küstenprovinz Latakia abgefeuert worden, wobei mindestens ein Mensch getötet und sechs weitere verletzt worden seien.