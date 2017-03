Polizei sucht Augenzeugen

Vergangenen Freitagabend (24. März) greift aus bislang ungeklärter Ursache ein Unbekannter einen Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Luxemburg-Stadt an. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung.

Wegen starker Schmerzen geht das Prügelopfer erst am nächsten Tag in ein Krankenhaus. Dort muss er sofort notoperiert werden.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter. Er trug zur Tatzeit eine blaue Jeans, eine blaue Jacke mit einem schwarzen Rucksack. Er trug eine Kappe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 113 sowie unter der Telefonnummer 499 745 00 entgegen.