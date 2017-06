Protest: Die Juni-Prämie fällt weg

Die Mitarbeiter der Bank BGL BNP Paribas fordern ihre Juni-Prämie. Anfang Mai hatte die Bankenvereinigung ABBL dem Finanzsektor geraten, diese nicht auszuzahlen. Die Gewerkschaften befinden sich gerade in zähen Verhandlungen mit dem Patronat. Es geht um die Verlängerung des sektoriellen Kollektivvertrags. Beide Parteien bleiben auf ihren jeweiligen Positionen.

Der Protest vor der BGL ist symptomatisch für die rezenten Entwicklungen im Bankensektor. Erst warnte die Bankengewerkschaft Aleba, dann der OGBL und vor kurzem hielt auch der LCGB eine Pressekonferenz zu dem Thema ab. Die drei Gewerkschaften beobachten besorgniserregende Entwicklungen. Einerseits werde vonseiten der Banken getrickst. Mitarbeiter mit sehr niedrigem Gehalt werden einfach als leitende Angestellte aufgeführt, damit sie außerhalb des Kollektivvertrags liegen.

Viel größere Sorgen machen den Gewerkschaften allerdings ein Gesetz, das nach dem Sommer in Kraft treten soll. Der Gesetzentwurf 7024 wurde von Finanzminister Pierre Gramegna eigentlich eingereicht, um Banken nach Luxemburg zu locken, die nach dem Brexit Großbritannien verlassen werden.

Durch das Gesetz wird die Delokalisierung einiger Arbeiten in andere Länder vereinfacht. Die Gewerkschaften befürchten, dass das Gesetz einen eher kontraproduktiven Effekt haben könnte: Tausende Jobs, die sich gerade in Luxemburg befinden, könnten nach dem Gesetz ins Ausland verlagert werden. Wie der LCGB kürzlich bei einer Pressekonferenz erklärte, hätte er schon Wind von Banken bekommen, die in den Startlöchern seien und nur noch auf die Absegnung des Gesetzes warten würden. Véronique Eischen von der Bankenabteilung des OGBL hatte kürzlich in einem Interview miterklärt, sie mache sich ernsthafte Sorgen über die zukünftige Entwicklung.