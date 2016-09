Erst Bruchteil der manipulierten Autos in Europa umgerüstet

Dennoch ist der Autobauer zuversichtlich, dass die Beseitigungen der manipulierten Motorsteuerungen bis Ende des Jahres Fahrt aufnehmen und 2017 abgeschlossen sein werden.

Der für den Diesel-Rückruf in Europa zuständige VW-Manager Manfred Bort sagte dem am Montag erschienenen VW-Mitarbeiter-Magazin "Inside": "Wir setzen alles daran, bis November die Freigaben für alle Software-Varianten zu erhalten.

Für die in Europa betroffenen 8,5 Millionen Diesel-Fahrzeuge habe das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bisher 60 Prozent der nötigen technischen Umrüst-Genehmigungen erteilt. "Zehn Prozent davon sind bereits mit guten Ergebnissen umgerüstet. Dennoch ist noch einiges zu tun, um den Rest der Software-Varianten zu entwickeln und zu prüfen", sagte Bort.

In Luxemburg sind rund 56.000 Fahrzeuge des VW-Konzerns von der manipulierten Motorssteuerung betroffen. Seit Januar 2016 laufen in Luxemburg die Rückrufaktionen in die Garagen.