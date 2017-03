Fuß vom Gas im Grund

Wie die Stadt Luxemburg mitteilt, gilt ab Montagmorgen Tempo 30 in vielen Straßen des Viertels Grund. Im Genauen sind dies die Montée du Grund, rue Large, rue Munster (außer dem Teil, in dem die Höchstgeschwindigkeit bereits auf 20km/h beschränkt ist), die Montée de la Pétrusse, rue Plaetis, der Plateau du Rham, die rue du Rham, rue de Trèves, rue Saint Ulric sowie ein Teil der rue Sosthène Weis.

In Zukunft soll in allen Wohnvierteln in Luxemburg-Stadt der Verkehr langsamer fließen. Das ist ein verkehrspolitisches Bestreben der Stadtführung. Dies erhöhe die Sicherheit und erhöhe die Lebensqualität, so die Stadt in ihrer Mitteilung.