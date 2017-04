Der Landtag sagt "Ja"

Ein Dreivierteljahr nach dem gescheiterten ersten Verkauf des staatlichen Flughafens Hahn hat der rheinland-pfälzische Landtag den Weg für einen neuen Verkauf freigemacht. Die Mehrheit der Ampel-Koalition stimmte am Mittwoch in einer Sondersitzung des Parlaments in Mainz dafür, dass der rheinland-pfälzische Mammutanteil an die HNA Airport Group geht, die zum chinesischen Luftfahrtkonzern HNA gehört. Die CDU votierte dagegen, die AfD enthielt sich.

Ein Verkauf an die weithin unbekannte chinesische Firma SYT war 2016 wegen mutmaßlichen Betrugs gescheitert. Der Rechnungshof erhebt in einem Gutachten deshalb schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung in Mainz. Hessen hatte die Veräußerung seines Anteils in dem jetzigen Verkaufsprozess an die Firma ADC verschoben.