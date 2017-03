Wut und Unverständnis bei den Grenzgängern

ist einer der „râleurs“ und nimmt jeden Tag den Zug zu seiner Arbeitsstelle in Hollerich. Anderthalb Stunden brauchte er heute von Thionville bis in die Stadt. Normalerweise nimmt sein Arbeitsweg nur 45 Minuten in Anspruch. „Abends ist es noch schlimmer. Es fahren viel weniger Züge. Da muss man ein bis zwei Züge am Bahnhof warten, bis man endlich einsteigen kann, weil die Wagen völlig überfüllt sind“, so Caruffo. Das gibt auch Probleme mit dem Arbeitgeber. „Natürlich verstehen sie die Problematik mit den Zügen. Sie sind allerdings alles andere als erfreut über die täglichen Verspätungen. Bei besonders wichtigen Anlässen nehme ich das Auto. Ich kann mich leider nicht auf die Bahn verlassen.“ Die meisten Probleme auf der Strecke gibt es bei Bettemburg und auf dem Bahnhof Luxemburg. „Oft wartet man kurz vor der Ankunft im Bahnhof im Zug und die Anschlusszüge warten meistens nicht“, so der Grenzgänger. Schwieriger haben es noch die Menschen, die aus Metz kommen. Von Metz bis Thionville muss man einmal umsteigen. Das koste zusätzliche Zeit, erklärt Caruffo.