Schöffe Patrick Brücher tritt zurück

Patrick Brücher seit den letzten Wahlen zuerst als zweiter und anschließend als erster Schöffe im Amt, begründete seinen Rücktritt mit persönlichen Gründen. Nachfolgerin auf diesem Posten dürfte seine Parteikollegin Viviane Petry werden.

Laut unseren Informationen will Brücher seine Entscheidung, ob er sein Amt als Gemeinderat bis zu den nächsten Wahlen weiterführen will, in einer nächsten Sitzung der Lokalsektion der Grünen bekanntgeben.

Wer im Falle einer Demission dann den Platz im Gemeinderat einnehmen würde, ist bisher ungewiss. Die Lage nach den jüngsten Kommunalwahlen war bei den Grünen sowieso etwas verworren. Die auf der Liste von déi gréng hinter der Erstgewählten Viviane Petry Zweit- und Dritt-Gewählten Viviane Petit-Laboulle und Claude Petit hatten auf ein Mandat verzichtet und den Platz freigemacht für Patrick Brücher (4.), der dann auch den Schöffen-Posten in der rot-grünen Koalition einnehmen sollte.

Würde Brücher auch seine Demission im Gemeinderat einreichen, so würde der Fünftgewählte Paul Bressler seinen Platz einnehmen. Doch die Sache hat einen Haken. Bressler steht als Erzieher in den Diensten der Gemeindeverwaltung und kann als solcher nicht Mitglied des Gemeinderates werden.