193 Airline-Betrüger festgenommen

Die Operation fand an 189 Flughäfen in 43 Staaten weltweit statt. 75 Flugunternehmen und acht Online-Reiseagenturen waren daran beteiligt. Nach der fünf Tage dauernden Aktion waren den beteiligten Polizeibehörden 193 Personen ins Netz gegangen, die übers Internet mit gestohlenen, gehackten oder gefälschten Kreditkarten Flugtickets erworben haben. Schätzungen zufolge soll den Fluggesellschaften jährlich über eine Milliarde Dollar wegen dieser Betrügereien entgehen. Interessant sind solche betrügerischen Online-Käufe vor allem für die organisierte Kriminalität, die auf diesem Weg Menschen und Drogen schmuggeln, sowie für Terroristen.

An der Operation waren neben der europäischen Europol, Interpol in Singapur, Ameripol in Bogota sowie kanadische und us-amerikanische Polizeibehörden beteiligt. In Europa waren ebenfalls Eurojust und die EU-Grenzschutzagentur Frontex mit 20 Beamten an Flughäfen beteiligt.

Während den fünf Tagen (vom 10. bis 15. Oktober) wurden insgesamt 350 verdächtige Transaktionen unter die Lupe genommen. Was dazu führte, dass 193 Personen festgenommen, am Besteigen des Flugzeugs gehindert wurden oder von der Poizei vernommen wurden. Die Bereitsstellung von Flugtickets, die auf diese betrügerische Weise erworben werden, sei mittlerweile eine Geschäftsmodell krimineller Unternehmer, erklärt Europol in einer Mitteilung. Doch nicht nur Flugtickets werden dadurch erworben. So werden mit gestohlenen oder gehackten Kreditkkarten auch Fahrzeuge gemietet, Hotels gebucht oder es wird einfach damit eingekauft. Flugunternehmen seien jedoch am meisten von diesen betrügerischen Praktiken betroffen, so Europol weiter.