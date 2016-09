Abschied von Schimon Peres

Regierungschef Benjamin Netanjahu würdigte den israelischen Altpräsidenten vor rund 3000 Teilnehmern als "einen der größten Anführer unseres Volkes". Peres habe sein Leben dem Kampf für eine Friedensregelung mit den Palästinensern gewidmet, sagte Netanjahu auf dem Herzl-Berg.

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin beschrieb Peres' Tod als "riesigen persönlichen und nationalen Verlust". Er bedeute das Ende der "Ära der Giganten".

Netanjahu saß in der ersten Reihe neben US-Präsident Barack Obama, mit dem er einige Worte wechselte. Auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nahm an der Trauerfeier teil, es kam zu einem Händedruck und einem kurzen Austausch mit Netanjahu.

Video: PM Netanyahu meets PA President Abbas at the funeral of Israel's ninth President, #ShimonPeres. pic.twitter.com/CQW3k7fRGh