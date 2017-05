Die Franzosen wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten. Das Land muss sich zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron entscheiden. Auch Luxemburg schaut gespannt auf die Wahl. "Wir sind gespannt", sagt Premierminister Xavier Bettel am Freitag nach dem Regierungsrat. "Wir hoffen, dass die Beziehungen mit Frankreich gut bleiben", unterstreicht Bettel.

Der Premierminister fährt noch am Freitag ins Nachbarland. Den Wahlabend wird er allerdings in Berlin verbringen. Er wird an einer ARD-Talkrunde über den Ausgang der französischen Wahlen teilnehmen.

Sorgen machen Xavier Bettel derzeit auch die "Eskalationen" zwischen Großbritannien und einigen EU-Staaten. "Die Brexit-Verhandlungen dürfen nicht auf Kosten der EU-Bürger und auf Kosten Großbritanniens geführt werden", so Bettel. Allerdings müsse Großbritannien für die EU-Verpflichtungen im Land zahlen. "Das sind sie uns schuldig", sagt Bettel. Eine Summe nennt er nicht.

Am Montag will der Premierminister das Parlament über den Fahrplan der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien informieren.