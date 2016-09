Caterpillar schließt Werk, 2.200 ohne Arbeit

Aus Angst wurde Gewissheit: Im belgischen Gosselies, nahe charleroi, schließt das Caterpillar-Werk. 2.200 Menschen verlieren ihren Job.

In Gosselies waren bereits vor zwei Jahren 1.331 Arbeitsplätze gestrichen worden. Am Donnerstag hatte es Nordirland getroffen. Im Caterpillar-Werk in Monkstown gehen 200 bis 250 Jobs verloren.

Paul Magnette, Ministerpräsident der Wallonie, will sich in den nächsten Stunden mit den Gewerkschaften treffen. Anschließend soll ein Treffen mit der Betriebsleitung stattfinden. Auch Belgiens Premierminister Charles Michel wird bei den Treffen erwartet.

Kommt es zu der Schließung, wäre dies ein weiterer harter Schlag für die eh schon mit hohen Arbeitslosenzahlen kämpfende Region.