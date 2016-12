Nice-Attentat: Elf Festnahmen

Sie sollen laut einer internen Polizeiquelle dem Attentäter geholfen haben, sich mit Waffen einzudecken. "Die Polizei hat in mehreren Viertel der Stadt Nice zehn Personen festgenommen. Eine weitere wurde in Nantes festgenommen", erklärte die Quelle.

Der Nachrichtensender LCI hatte die Information schon am Morgen verbreitet. Nun wurde sie von besagter Quelle bestätigt. Die festgenommenen Verdächtigen sollen laut Polizei nicht zwangsläufig mitgeholfen haben das Attentat zu planen. Sie würden aber regelmäßig Waffen verkaufen, wird erklärt.

Sie verkauften auch eine Pistole und ein Maschinengewehr an den Attentäter von Nice. Er benutzte die Pistole, um auf die Polizisten zu schießen, bevor er selbst erschossen wurde. Mit einem Lastwagen war er am 14. Juli, Nationalfeiertag in Frankreich, in eine Menge feiernder Personen gefahren und hatte 86 Menschen umgebracht und 400 weitere verletzt.